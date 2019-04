Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 81 sind eine Mutter und ein Kind in Magdeburg verletzt worden. Ersthelfer retteten sie aus dem Pkw.

Magdeburg (twu) l Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Magdeburg ereignet. Nach ersten Informationen, befuhr gegen 16.35 Uhr eine Frau gemeinsam mit ihrem Kind die B81, den Magdeburger Ring, in Richtung Nord. Auf Höhe der Ausfahrt Salbker Chaussee kam der Mazda plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Ersthelfer entdeckten den Wagen, der auf der Seite lag. Gemeinsam beförderten die Helfer das Fahrzeug wieder auf alle vier Räder und befreiten die Insassen. Der kurz darauf eintreffende Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten medizinisch und brachte sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.