Auf der B71 im Magdeburger Stadtteil Reform gab es am Montag einen Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin wurde dabei verletzt.

Magdeburg l Eine 54-jährige Schönebeckerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Magdeburger Stadtteil Reform verletzt worden. Dieser ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 71, wie die Polizei mitteilte. Die Frau fuhr mit ihrem Mazda in Richtung Salzwedel auf der rechten Spur und wollte auf die linke Fahrspur wechseln, berichtete die Polizei.

Beim Spurwechsel streifte sie den Seat eines 52-jährigen Magdeburgers am vorderen rechten Kotflügel. Bei dem Zusammenstoß geriet der Mazda der Schönebeckerin ins Schleudern und rutschte in die Böschung. Die Frau wurde am Unfallort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.