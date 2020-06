Einen Heftigen Frontalcrash mit verletzten Kindern gab es am Mittwoch in Magdeburg. Foto: Thomas Schulz

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos gab es am Mittwoch in Höhe Flugplatz in Magdeburg mehrere Verletzte.

Magdeburg l Gegen 13.20 Uhr kam es am Mittwoch auf der Salbker Chaussee Höhe des Flugplatzes zu dem schweren Verkehrsunfall. Ein Skoda und ein Audi A6 prallten aus bis jetzt ungeklärter Ursache auf gerader Strecke gegeneinander. Der Skoda schleuderte dabei in einen Graben und blieb auf dem Dach liegen. Mutter mit zwei Kindern im Auto Im Skoda saßen eine Mutter und ihre beiden Kinder. Die Mutter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder und der Audifahrer wurden mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte. Die Feuerwehr Magdeburg, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und ein Kriseninterventionsteam waren vor Ort. Feuerwehr befreit Unfallopfer Die Einsatzkräfte der eintreffenden Feuerwehr holten die Familie aus dem verunfallten Skoda. Im Audi befand sich zum Unfall noch ein Hund, dieser wurde ebenfalls von den Einsatzkräften betreut. Dem Tier gehe es gut, hieß es von der Polizei. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Unfallopfer und die Zeugen. Beide Autos erlitten Totalschaden. Die Straße war für die Rettung und zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei hat Ihre Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von Thomas Schulz

Schlagwörter zum Thema: Verkehrsunfall | Magdeburg | Beyendorfer Grund |