Die Polizei in Magdeburg ermittelt nach einem Verkehrsunfall. Foto: Martin Rieß

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Magdeburg-Diesdorf sucht die Polizei nun Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können.

Magdeburg (vs) l Am 26.5.2020, gegen 16.15 Uhr, wurde bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Niederndodeleber Straße in Magdeburg ein 32-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

So viel ist bislang laut Polizeiangaben bekannt: Ein 60-jähriger Mann aus der Börde beabsichtigte mit seinem Pkw Audi aus einer Grundstücksausfahrt auf die Niederndodeleber Straße zu fahren. Hierfür sah der 60-Jährige nach links und rechts und fuhr dann langsam los. Auf Höhe der Grundstücksausfahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen Kawasaki-Fahrer, welcher die Niederndodeleber Straße in Richtung Niederndodeleben befuhr.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Bei der Kollision stürzte der Motorradfahrer und wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten den 32-jährigen Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.