Magdeburg (vs) - Ständig verlieren Menschen in Magdeburg etwas. Geldbörsen, Brillen und Kuscheltiere landen dann mit etwas Glück beim Fundbüro der Stadt. Doch was, wenn jemand ein Fahrrad verliert und sich kein Eigentümer mehr meldet? Dann geht das gute Stück in den Verkauf. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach verkauft das Fundbüro der Landeshauptstadt Magdeburg derzeit 13 Fundfahrräder. Bis Ende März sollen Interessierte die Möglichkeit besitzen, ein Höchstgebot für das jeweilige Fahrrad abzugeben. Sofern zum Stichtag mehrere gleichlautende Höchstgebote vorliegen würden, erhalte das Gebot den Zuschlag, das zuerst eingegangen sei, heißt es.

Gebote könnten bis zum 31. März schriftlich in einem verschlossenen Umschlag im Ordnungsamt, Neues Rathaus, Bei der Hauptwache 4, 39104 Magdeburg abgegeben werden. Eine einfache E-Mail erfülle die Schriftform allerdings nicht. Außerdem liege das Mindestgebot bei 5 Euro.