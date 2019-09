Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei einen toten Mann in Magdeburg gefunden. Eine Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen.

Magdeburg(vs) l Die Polizei hat am Sonntagnachmittag, 1. September 2019, in einer Grünfläche zwischen der Walther-Rathenau-Straße und der Listemannstraße nach einem Zeugenhinweis eine leblose Person gefunden. Dabei soll es sich um einen Mann handeln, der bereits seit Sonnabend als vermisst gemeldet worden war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei eine Fremdeinwirkung auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an, so ein Polizeisprecher.