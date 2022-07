Video: 26 neue Busse und ein neues Sitzpolster-Design für Magdeburg

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe erhalten 26 neue Busse der Marke MAN. Es handelt sich um den Typ Lion's City. In den Frontscheiben von drei Fahrzeugen spiegelt sich ein weiteres vor einer Halle des Busbetriebshofs in Sudenburg.

Sudenburg - Die Busse der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sind auf dem Betriebshof an der Kroatenwuhne beheimatet. Und dort war am 14. September 2021 Feierlaune angesagt. Vorgestellt wurden die ersten 13 von 26 neuen Bussen. Die anderen sollen kurzfristig in Magdeburg eintreffen und schnellstmöglich im Linienbetrieb zum Einsatz kommen. Noch nicht vorhanden sind in den Fahrzeugen Fahrkartenautomaten, so dass Tickets per Smartphone oder im Vorverkauf erworben werden müssen.