Magdeburg - Selbstgebrautes Bier gibt es nur in Bayern? Nein! Auch in Sachsen-Anhalt haben sich über 30 Bierbrauerei angesiedelt. Einen Einblick in die Arbeit eines Bierbrauers gibt der Volksstimme Robert Kellermann, Inhaber des „Brewckau“ Brauhauses in Magdeburg-Buckau.