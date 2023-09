Am Freitag sind auch in Magdeburg Hunderte Klimaaktivsten von Fridays For Future durch die Straßen gezogen.

In Magdeburg sind Klimaaktivisten von Fridays For Future durch die Stadt gezogen.

Magdeburg/dpa/vs - Mehrere Hundert Klimaaktivisten sind am Freitagnachmittag dem Aufruf zum globalen "Klimastreik" gefolgt und haben in mehreren Städten Sachsen-Anhalts demonstriert. Nach Angaben von Fridays for Future gab es Demonstrationen in Wernigerode, Salzwedel, Dessau, Magdeburg und Halle. In der Saalestadt habe es mit mehr als 1000 Teilnehmern die größte Demonstration im Land gegeben.

Auch in Magdeburg gab es eine Demonstration von Fridays For Future. Mehr als 750 Teilnehmer starteten zunächst vom Domplatz aus durch die Innenstadt über den Breiten Weg und die Reuterallee zum Damaschkeplatz.

Nach einer Zwischenkundgebung ging es über die Guerickestraße zurück bis zum Hasselbachplatz, wo sich die Demo-Teilnehmer am Parking Day beteiligten. Dabei werden öffentliche Räume als Verweilplätze mit Grün temporär genutzt.

Fridays For Future auch in Halle unterwegs

Die Bewegung fordert neben dem weltweiten Ende der Subventionen für fossile Energieträger auch eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes sowie die Einführung einer sozialen Ausgleichsmaßnahme in Form eines Klimageldes.