Video: Diese Etappenziele im Tunnel Magdeburg werden derzeit erreicht

Gewaltige Stützen sichern den frisch betonierten Abschnitt der Außenwand im Süden des Tunnels am Magdeburger Hauptbahnhof. Diese Wand befindet sich in der Tunnelröhre in Richtung Innenstadt auf der Seite der Gebäude des Hauptbahnhofs, des City Carrés und des Kölner Platzes.

Foto: Martin Rieß