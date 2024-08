Erstes Internationales Camp Mit Video: Flößer schippern auf 20 Tonnen Holz über die Elbe

Am Segelklub Sturmvogel im Magdeburger Stadtteil Salbke entstand in den vergangenen Tagen ein riesiges Floß. Dieses soll nun eine längere Strecke auf der Elbe zurücklegen. Warum die Flößerei in Magdeburg Tradition ist.