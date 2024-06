Wie sieht der Chef des Müther-Archivs das Ergebnis der Arbeiten an der Hyparschale in Magdeburg? Und wie sind die Arbeiten gelaufen? Die Volksstimme hat nachgefragt.

Mit Video: Magdeburger Hyparschale - So wurde das Baudenkmal gerettet und verändert

Magdeburg - Weit über die Grenzen der DDR berühmt geworden ist Ulrich Müther für seine Schalenbauwerke. In Magdeburg hat er Spuren hinterlassen unter anderem mit dem Blumenpavillon an der Gerhart-Hauptmann-Straße und einem Ladenvorbau in der Julius-Bremer-Straße gegenüber Karstadt – vor allem aber mit der Hyparschale. Ein langer Weg war bis zur Inbetriebnahme der Hyparschale zurückzulegen.