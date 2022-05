Demonstrationen Video: Rangeleien und Beleidigungen bei Mega-Demo-Tag in Magdeburg

Mega-Demo-Tag in Magdeburg: Mit rund 30 Aktionen haben Bündnisse und Initiativen am Sonnabend gegen einen rechten Aufmarsch protestiert. Am Abend zogen zudem etwa 500 "Spaziergänger" unangemeldet durch die Innenstadt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot und neuer Taktik im Einsatz.