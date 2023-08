Magdeburg - „Wir stehen auf Magdeburg, ja so durch und durch“, singen die vier Mitglieder der Magdeburger Liederfreunde. Aber nicht nur über ihre Stadt an sich haben sie Lieder im Gepäck. Auch der Dom, die Elbe und Otto bekommen ihren Part in dem zahlreichen Liederrepertoire. Seit mittlerweile 13 Jahren stehen die vier Magdeburger Senioren zusammen auf der Bühne, treten auf Festen, in Seniorenheimen oder bei runden Geburtstag auf.

Senioren-Band Magdeburger Liederfreunde. (Kamera: Lena Bellon)

Hobby- und Berufsmusiker

Dort spielen sie bis zu eineinhalb Stunden Shows. Das beachtliche: Der jüngste Sänger, Volker Eckebrecht, ist 78 Jahre alt. Die Dame der Musikgruppe, Barbara Karsten, ist das älteste Mitglied mit 82 Jahren. „Unser Motto ist, dass wir Musik von Senioren für Senioren machen“, erzählt Peter Kirst. Er war als einziger der Gruppe vor seiner Rente Berufsmusiker und hat Waldhorn als Orchestermusiker gespielt. Die anderen drei Mitglieder haben ebenfalls in Chören gesungen und waren immer Musikbegeisterte.

„Wir wollten so gerne das 10-jährige Jubiläum feiern. Aber die Pandemie hat es verhindert“, sagt Kirst. Da somit auch viele Auftritte verhindert wurden, wollen sie jetzt wieder richtig durchstarten. Ihre Liebe zur Stadt Magdeburg steht bei ihren Auftritten stets im Fokus: „Wir haben eine CD mit Magdeburger Liedgut aufgenommen. Nach und nach kamen auch Gedichte und eigene Texte dazu.“

Ehefrauen sind Ton-Team

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Hobby, aber sie haben einen „professionellen Anspruch“, wie die Gruppe betont. „Wir wollen die alte Sprache und die Texte wieder aufleben lassen“, sagt Barbara Karsten. Und sogar ein kleines Ton-Team haben sie. Das bestehe aus den Ehefrauen der drei Männer, die sich um die Tontechnik kümmern und sich mittlerweile bestens mit dem Mischpult auskennen würden.

Geprobt wird zwar nicht regelmäßig, aber immer vor den Auftritten – in den Räumen vom Volksbad Buckau, die den Liederfreunden dort kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ans Aufhören denken die Senioren nämlich noch lange nicht. „Wir singen, bis einer von uns umfällt“, sagt Gerhard Pustal. Im Gegenteil, sie wollen nochmal loslegen.

Songs für jeden Anlass

Die vier Magdeburger haben nämlich nicht nur Songs über die Stadt, die Elbe und den Dom, sondern auch eine passende Auswahl für jeden Anlass und verschiedene Jahreszeiten: Weihnachten, Frauentag oder Frühjahrsanfang beispielsweise. Der Grund warum sie alle im hohen Alter noch Musik machen, seien die leuchtenden Augen des Publikums.

Speziell in Seniorenheimen könnten sie oft für einen Stimmungswandel mit ihrer Musik sorgen. Die alten und bekannten Lieder würden Erinnerungen bei den Senioren wecken und zum Mitsingen anregen.

Für Anfragen, hinter denen wenig Geld steckt, bestünden sie auf keine feste Gage: „Wir sind froh, wenn wir eine Freude machen können. Außerdem müssen wir nicht von dem Geld leben. Wenn es für den guten Zweck ist, nehmen wir auch kleine Beträge an.“