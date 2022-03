Video: Warum die neue Straßenbahnstrecke im Magdeburger Kannenstieg vorerst ohne Wartehäuschen bleibt

Die neue Straßenbahnstrecke in den Magdeburger Kannenstieg ist freigegeben. Erste Bahnen rollen bereits durch den Stadtteil. Die Haltestellen sind aber zunächst ohne Wartehäuschen.

Magdeburg - Die offizielle Jungfernfahrt der Linie 1 in den Kannenstieg führten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am 28. November 2021 durch. Wobei erste Fahrzeuge schon in der Vorwoche die Strecke testeten. „Unser Fahrpersonal soll sie kennenlernen“, sagt MVB- Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel.