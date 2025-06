Am 6. Juni wurden vier Einbrüche in Magdeburg gemeldet – betroffen sind Wohnungen in Stadtfeld und der Alten Neustadt. Die Täter schlugen tagsüber zu. Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten.

Vier Wohnungseinbrüche an einem Tag in Magdeburg

Einbruchserie in Magdeburg - Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner am Pfingstwochenende.

Magdeburg. - Gleich vier Wohnungseinbrüche waren der Polizei am 6. Juni 2025 in Magdeburg gemeldet worden – alle hatten sich im Laufe des Tages ereignet. Betroffen waren jeweils zwei Wohnungen in der Alten Neustadt und in Stadtfeld.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um gewaltsam in die Wohnungen einzudringen. In drei Fällen richtete sich die Gewalt gegen Wohnungstüren und Türschlösser. Einmal gelang der Zugang über eine Balkontür. In allen Fällen wurden die Räume durchwühlt.

Nach ersten Angaben der Polizei entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck. An den Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.