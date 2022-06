Voets Autozentrum Süd baut Autohaus der Zukunft und präsentiert den neuen E-SUV ID.5

Hurra, es ist ein SUV! Die ID Familie von VW hat Nachwuchs bekommen. Und der ist mit 4,60 Metern Länge ziemlich stattlich. Sein Name: ID.5. Das Besondere am jüngsten VW Nachwuchs – es ist der erste E-SUV-Coupé mit dem das Voets Autozentrum Süd in Magdeburg die Herzen der umweltbewussten SUV-Fahrer im Sturm erobern will.

Im Voets Autozentrum Magdeburg Süd freut man sich riesig über den ersten E-SUV von Volkswagen. Er komplettiert das vollelektrische Trio von VW. Seine Vorreiter, der ID.3 und der ID.4, haben längst bewiesen, dass Volkswagen in der Elektrotechnologie angekommen ist.

Doch nicht nur die Antriebe verändern sich. Parallel dazu wird im Voets Autozentrum Süd umgebaut. Statt Hochglanzprospekte für seine Kunden setzt das Voets-Team im Süden von Magdeburg auf Visualisierung. Alles bei Volkswagen und Audi soll moderner und digitaler werden. Dafür entstehen zwei hochmoderne Hallen, in denen man alle Modelle und Ausstattungselemente anschauen, anfassen und ausprobieren kann. Es werden beispielsweise Stoffe und Leder für Autositze gezeigt, neue Technologie erklärt oder Lacke präsentiert. Im Grunde baut Voets in Magdeburg am Werner-von-Siemens-Ring am Autohaus der Zukunft für eine digitaler werdende Welt.

Der VW ID.5 besticht durch ein elegantes Design, wirkt exponiert, sportlich und ist besonders aerodynamisch. Foto: VW

Voets Autozentrum Magdeburg Süd präsentiert den neuen VW ID.5 Coupé

Von Fachleuten, wie der Verkaufsberaterin Bianca Balkow vom Voets Autozentrum Süd, wird der vollelektrische VW ID.5 mit den Eigenschaften „exponiert, sportlich, elegant und besonders aerodynamisch“ beschrieben. „Ein Highlight“, so schwärmt die Expertin „ist definitiv das Aussehen des ID.5. Alles an diesem vollelektrischen SUV wirkt sexy und elegant. Auch das sportlich abfallende Heck“. Das Heck ist ein Puzzleteil in der aerodynamischen Strategie mit der, der neue VW ID.5 in Serie ging. Drei Motorisierungen stehen zur Auswahl:

VW ID.5 Pro

VW ID.5 Pro Performance

VW ID.5 GTX mit Allradantrieb

VW ID.5 Coupé: Reichweite und Ladezeit

Er erlangt eine Reichweite von bis zu 523 km nach WLTP. Die Batterie mit 77 kWh lädt bequem über Nacht in 7:30 Stunden an der heimischen Wallbox oder einfach während der Arbeitszeit. An einer Schnellladestation (DC 135 KW) ist der elegante ID.5 schon in 29 Minuten wieder startklar. Die Batterie lädt in dieser kurzen Zeit von 5 Prozent auf 80 Prozent.

Im Blick behalten, was wichtig ist. Das optioale Augment-Reality-Head-up-Display projeziert wichtige Informationen direkt ins Blickfeld der Windschutzscheibe. Foto: VW

Ein Hoch auf Design & Technologie im VW ID.5

Wer Tom Cruise in „Mission Impossible“ sah, wie er Informationen auf einem Hologramm-Projektor geschickt hin und her sortiert, der kann sich vorstellen, was eine Augment-Reality-Head-up-Display ist. Diese besonders spannende Visualisierung findet sich auch im ID.5 wieder. Das optionale Augment-Reality-Head-up-Display projiziert Informationen für den Fahrer in sein Sichtfeld. „Zum Beispiel fliegt ein Pfeil zum Abbiegen in die entsprechende Straße“, erklärt Bianca Balkow. „Eine weitere technische Raffinesse ist das ID.Light, das mittels Lichtband unterhalb der Windschutzscheibe Warnungen oder Hinweise rechtzeitig an den Fahrer übermittelt. Im Navigationssystem des ID.5 kann eingestellt werden, mit welcher Restreichweite man am Ziel oder an den ausgewählten Ladestationen ankommen möchte. Bis zu 100 Kilometer Restreichweite kann der Id.5 für seine Insassen reservieren, um nur einige technische Highlights zu erwähnen.

Der Innenraum des neuen VW ID.5 hat großzügigen Loungecharakter. Foto: VW

Beim Design besticht vor allem das ID-typische schwarze Panoramadach und das Silber im Innenraum. Der lange Radstand sorgt für Platzverhältnisse mit Loungecharakter.

Park Assistet & Travel Assistent des VW ID.5

Sehenswert ist nicht nur das schicke Design und die Reichweite des ID.5. Absolut überzeugend sind auch die Assistenzsysteme, mit denen das neue „Baby“ von VW ausgestattet ist. Es sind eine Menge tolle Helfer, die das Fahren sicher und bequem machen oder das Einparken übernehmen. Der Park Assistent Plus mit Memory Funktion verfügt über zwölf Ultraschallsensoren. Dieses ausgeklügelte System meistert selbst schwierigste Parklücken. Normalerweise lenkt der Assistent und der Fahrer kontrolliert Gaspedal und Bremse. Der ID.5 macht alles allein. Er steuert vollautomatisch, kontrolliert Gas und Bremse. Außerdem ist er lernfähig. Fahrer könne dem Park Assistenten individuelle Parkmanöver beibringen und in der „Memory-Funktion“ abspeichern.



„Wichtig: Bei allem, was der ID.5 beim Parken leistet, die Verantwortung bleibt beim Fahrer oder der Fahrerin“, erklärt Bianca Balkow.

Serienmäßig im ID.5 enthalten ist der Front-Assistent und die Gefahrenwarnung CAR2X. Foto: VW

Der Travel-Assistent, eine technologische und digitale Raffinesse von Volkswagen. Der Travel-Assistent arbeitet mit sogenannten Schwarmdaten. Er sammelt und analysiert eine Vielzahl von Daten aus unterschiedlichen Quellen und beobachtet den umliegenden Verkehr. Wenn notwendig kann der ID.5 erstmals selbständig die Spur wechseln. Um das zu können verfügt das vollelektrische Coupé über Ultraschallsensoren vorne, hinten und seitlich, Radarsensoren hinter dem Heckstoßfänger, eine Frontkamera hinter der Windschutzscheibe und ein Radarsensor hinter dem Volkswagen-Logo in der Front.

Neugierig, auf den neuen vollelektrischen ID.5 E-SUV-Coupé von Volkswagen? Dann auf zum Voets Autozentrum Magdeburg Süd. Einsteigen, Probefahren und begeistern lassen!

Anfahrt, Kontakt und Öffnungszeiten im Voets Autozentrum Magdeburg Süd

Voets Autozentrum Magdeburg Süd

Werner-von-Siemens-Ring 5

39116 Magdeburg

Telefon: 0391/60990

Mailadresse: [email protected]

Montag bis Freitag: von 6.00 bis 18.00 Uhr

Samstag von 8.00 bis 13.00 Uhr