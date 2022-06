Vogelplage in Magdeburg: Der Star ist weg, die Taube bleibt

Die Vogelschar aus der Leiterstraße ist gen Süden gezogen. So ist schon viel vom Vogeldreck weg. Geblieben sind jedoch die Sorgen taubengeplagter Anwohner. Die Thematik wird in Magdeburg erneut aufgerollt.

Magdeburg - Mieter können ihre Balkone nicht nutzen, Schüler der evangelischen Domgrundschule Teile des Schulhofes nicht betreten - in den Sommermonaten versank die Leiterstraße in Magdeburg im Vogelkot. Die Hinterlassenschaften von ungewöhnlich vielen Staren aber auch Tauben und so manch anderem Federvieh hatten für Aufregung gesorgt. Nicht allein, weil es ein unansehnliches Bild bot. Auch ein unangenehmer Geruch lag in der Luft.

Die Stadt griff ein, entfernte Sitzgelegenheiten und Papierkörbe, aus denen sich die Tiere so manches Festmahl holten. Der Abfallwirtschaftsbetrieb entsandte täglich einen Reinigungstrupp, der mit Kehrmaschine oder Besen und Schaufel, dem Vogelkot entgegentrat. Und auch ein Waschfahrzeug mit einem Geruchsbindemittel kam zweimal wöchentlich zum Einsatz.

Der Sommer ist längst vorbei und die Stare sind gen Süden geflogen. Die Tauben hingegen sind geblieben – zum Leidwesen taubengeplagter Anwohner.

Denn Obgleich sich die Situation entspannt habe und weniger Vogelkot die Leiterstraße verschmutzt, so sind die Tiere dennoch da und „müssen mal“. Wenn nicht gerade ein sehr reges Treiben in der Leiterstraße herrscht, sind dort, wie gestern zu beobachten war, 30 bis 60 Tauben auf Futtersuche. Werden sie gestört, fliegen sie mit Vorliebe auf das Dach und zum obersten Balkon eines Wohnhauses am Faunbrunnen, wo längst deutliche Spuren ihrer Hinterlassenschaften zu erkennen sind.

Anwohner und auch die Schule, deren Außenbereich nach wie vor zum Teil gesperrt ist, haben oft schon SOS gefunkt. Doch eine einschlägige Lösung wurde bisher nicht gefunden. Eine Netzbespannung oder ein Ausästen der Bäume in der Leiterstraße wurde als nicht zielführend eingestuft. Viele Vergrämungsmaßnahmen wie Klebepasten oder Spikes sind verboten, nur mit Sondergenehmigung anzubringen und sind zumeist schmerzhaft oder gar tödlich für die Tiere.

Konzept zur Regulation der Taubenpopolulation

Die Taubenpopulation anhand eines Taubenhauses zu regulieren, regten die Ratsmitglieder aus Gartenpartei und Tierschutzallianz an, bekamen im November für diesen Vorschlag jedoch eine Abfuhr vom Rest des Rates. Und das, obwohl das Allee-Center der Errichtung eines Taubenhauses auf seinem Dach offen gegenübersteht. Denn auch in der Ernst-Reuter-Allee Ecke Breiter Weg seien Verschmutzungen durch Vogelkot zu verzeichnen. Hinzukommen Taubenpopulationen im Bereich des neuen Verwaltungsgebäudes der Städtischen Werke Magdeburg und am Alten Markt.

Das Nein zum Taubenhaus ergab sich unter anderem infolge einer Einschätzung der Wirtschaftsbeigeordneten Sandra Yvonne Stieger (CDU), die ihre Zweifel am Nutzen äußerte. Stieger fußte ihre Einschätzung auf der Aussage der Essener Tierärztin Elisabeth Peus, die in einer Taubenklinik tätig ist.

Da sich über kurz oder lang um die Taubenthematik gekümmert werden muss, wurde in der Stadtratssitzung am Donnerstag nun noch mal ein interfraktioneller Antrag auf den Weg gebracht. Grüne/Future, FDP/Tierschutzpartei und Gartenpartei/Tierschutzallianz fordern ein Konzept zur tierschutzgerechten Regulierung der Stadttaubenpopulation. Sie begründen den Antrag mit der Einschätzung der Tierärztin Peus, dass Taubenhäuser hilfreich sein können, wenn sie Teil eines Gesamtkonzeptes sind. Der Antrag wandert erst mal durch die Ausschüsse.