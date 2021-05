Volker Stamer ist neuer Revierleiter der Polizei in Magdeburg

Polizeidirektor Volker Stamer leitet seit dem 3. Mai 2021 das Polizeirevier in Magdeburg.

Magdeburg (vs). Am 3. Mai 2021 hat Polizeidirektor Volker Stamer die Dienstgeschäfte des Polizeireviers Magdeburg übernommen, heißt es in einer Mitteilung. Der 58-jährige gebürtige Hesse ist seit 1981 als Polizeibeamter tätig und war zuletzt im Führungsstab der Polizeiinspektion Magdeburg eingesetzt.

Zu seinen früheren Funktionen gehören unter anderem die Leitung der Reviereinsatzdienste Harz und Börde sowie die Leitung des Polizeireviers Salzlandkreis. Stamer löst in seiner neuen Verwendung seinen Vorgänger Polizeidirektor Marco Weigelt ab, der ab sofort eine neue Funktion in der Polizeiinspektion Zentrale Dienste versieht.