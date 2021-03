Welchen Namen würden Sie dem neuen Komplex am Markt geben? Diese Frage stellte die Volksstimme. Nun ist ein neuer Name gefunden.

Juliane Just ist gebürtige Dresdnerin und studierte dort an der Technischen Universität Germanistik und Italianistik. Seit 2017 ist sie Reporterin bei der Volksstimme. juliane.just@volksstimme.de ›

Haldensleben l Künftig müssen sich die Haldensleber nicht allzu sehr umgewöhnen, wenn es um das große Gebäude zwischen Markt und Holzmarktstraße geht. Aus dem ehemaligen Rolandkaufhaus wird das Rolandhaus. Dafür hat sich die Konsum „Optimal-Kauf“ eG als Eigentümerin entschieden und hatte dabei Hilfe von den Volksstimme-Lesern.



Insgesamt 34 Vorschläge gingen bei der Namenssuche ein, die die Volksstimme Ende Dezember 2020 startete. „Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme gefreut und die Auswahl ist uns auch nicht leicht gefallen“, betont Martina Lüdtke von der Konsum „Optimal-Kauf„ eG. Vor allem die Verbindung zum Roland habe die Jury – und damit den Vorstand – überzeugt. „Der Name prägte das Gebäude schon immer – mit dem Reitenden Roland, dem Kaufhaus, dem Hotel und der Gaststätte. Alle trugen den Roland im Namen“, sagt Christian Kruse, Assistent des Vorstandes und Koordinator des Projektes.



Gleich drei Volksstimme-Leser kamen auf die Idee „Rolandhaus“. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erhielten die Gewinner jeweils einen Präsentkorb für ihren geistigen Einsatz und ihren Ideenreichtum. Unter ihnen war Renate Rogge, die ganz besondere Erinnerungen an das ehemalige Rolandkaufhaus hat. „Ich habe in den 60er Jahren im Konsum eine Ausbildung zur Verkäuferin gemacht“, erzählt sie. Deswegen liege ihr das Gebäude am Herzen. „Ich hatte zuerst auch überlegt, ob die Ohre im Namen eine Rolle spielen könnte, blieb dann aber beim Roland“, sagt die Bebertalerin und schmunzelt.



Reitender Roland vor der Haustür

Auch Bernd Prochnow hat am neuen Titel mitgewirkt. „Ich bin sozusagen Ureinwohner Haldenslebens und finde, der Roland direkt vor der Tür bietet sich einfach an“, sagt er. Nach der Errichtung in den 70er Jahren sei das Gebäude eines der modernsten weit und breit gewesen, doch inzwischen passe es optisch einfach nicht mehr ins Bild. Die dritte im Bunde war Kerstin Neubert, die seit 2003 in Haldensleben wohnt und den Bezug zum Roland-Denkmal ebenfalls in ihre Idee einfließen ließ.



Früher waren unter dem Dach des Rolandkaufhauses ein Kaufhaus, ein Hotel und eine Gaststätte vereint. In den neuen Komplex ziehen ein Supermarkt, ein Drogeriemarkt und eine Seniorenta-gespflege ein. „Das ,Haus’ schien uns passend für die Anordnung der Gewerbe“, erklärt Christian Kruse.



Gebäude wird 2021 abgerissen

Geplant ist, das alte Gebäude Ende des Jahres 2021 abzureißen, um im kommenden Jahr mit dem Bau des neuen Komplexes zu beginnen. „Wir sind optimistisch, dass diese Zeitschiene haltbar ist“, sagt Christian Kruse. Ein Bauvorhaben dieser Größenordnung sei eine Herausforderung.



Der neue Komplex setzt sich aus der Vogelperspektive aus zwei L-förmigen Gebäuden zusammen. An der Front zum Markt hin werden große Schaufenster das Bild prägen. Innen entstehen klein, grüne Innenhöfe. Die Zu- und Abfahrten für den Parkplatz des Einzelhandels sollen an der Magdeburger Straße und der Holzmarktstraße angeordnet werden. Zudem ist eine Tiefgarage geplant.



Das waren die Vorschläge der Volksstimme-Leser: