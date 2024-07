Vollsperrung verlängert: Warum eine MVB-Baustelle Anwohner in Magdeburg weiterhin stört

An der MVB-Baustelle im Neustädter Feld musste das Straßenschild „Burgstaller Weg/Milchweg“ weichen.

Magdeburg - Die Vollsperrung an der Baustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am Burgstaller Weg und dem Milchweg bleibt vorerst. Bis zum 31. Oktober dieses Jahres wurde die Vollsperrung um vier Monate verlängert. Ursprünglich sollte am 1. Juli die Straße wieder freigegeben werden.

Auf Volksstimme-Anfrage erklärte MVB-Pressesprecher Tim Stein, dass dort aktuell Um- und Neubaumaßnahmen am Kanalsystem durch die Städtischen Werke (SWM) und das Setzen der Stützwände stattfinden. Grund für die Baustelle ist die Nordverlängerung der Straßenbahntrassen.

Die Verlängerung der Vollsperrung sei ein Verwaltungsvorgang, der immer wieder auf die Baustellensituation angepasst und gegebenenfalls erweitert werde. Demzufolge werden auch immer wieder die Straßenführungen an die Baustelle angepasst, erläutert Tim Stein. Weiterhin erklärt der Pressesprecher, dass die gesamten Bauarbeiten für die neue Straßenbahntrasse sehr aufwendig und zeitintensiv seien und die Einwohner im Neustädter Feld noch die nächsten drei Jahre begleiten werden.

Sperrung wird angepasst

Die Anwohner in den Birkenweiler-Gartenwegen überrascht es nicht mehr. Sie fahren nun, um in ihr Zuhause einzukehren, über die Lerchenwuhne in die einzelnen Gartenwege. Laut Gastronom Olaf Kellner wurden keine Schilder für die neue Umleitung aufgestellt. Dies sei Aufgabe der von den MVB beauftragten Firmen und wurde nach Kenntnis des Sprechers auch ausgeführt.

Olaf Kellners Gäste, die in die Gaststätte finden wollen, werden durch eigens aufgehängte Schilder mit Richtungspfeilen durch das Baustellen-Wirrwarr geführt. „Auf meiner Webseite bin ich aktuell, was die Baustelle angeht“, erklärt der Gastronom. Die Gäste seien mittlerweile daran gewöhnt, so Olaf Kellner. Er wünsche wenigstens eine Umleitungsausschilderung.

Laut Aussagen der MVB ist die Kreuzung Burgstaller Weg / Birkenweiler wieder für die Bewohner nutzbar. Alle Grundstücke seien somit erreichbar. Wer von den Birkenweiler-Gartenwegen aus wieder auf die Hauptverkehrsstraße kommen möchte, hat es nach wie vor schwer: Die Einsicht auf die Straße ist durch riesige Hecken erschwert.

Man stehe schon auf dem Olvenstedter Graseweg, bevor überhaupt der Blick auf die Straße frei sei, berichten sowohl Olaf Kellner als auch Roland Zander, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) im Neustädter Feld.

Weiterhin fragen sich die Anwohner, wann im Stadtrat über den wohl versprochenen Sichtschutz der MVB an der Haltestelle Ringfurther Weg debattiert wird. Die Gartenpartei/Tierschutzallianz hatte noch zur letzten Sitzung des alten Stadtrats einen Antrag gestellt. Dieser wurde vertagt. Wann der Antrag Thema des neuen Stadtrats wird, bleibt abzuwarten.

Warten auf Antwort

Ebenso wartet Anwohner Frank Lehmann auf Antwort der MVB auf seine Anfrage wegen des Sichtschutzes für einige Anwohner der Birkenweiler-Gartenwege. In einer Visualisierung der neuen Straßenbahnstrecke sind Wände als Sichtschutz zu erkennen, die von den Verkehrsbetrieben nicht errichtet werden.

Da es sich bei der Anfrage um eine komplexe Fragestellung handle, nehme die Beantwortung Zeit in Anspruch, erklärt der MVB-Pressesprecher Tim Stein in einer Anfrage der Volksstimme. Eine Zwischenantwort habe der Anwohner schon erhalten.

Trotz aller Probleme rund um die Baustelle am Burgstaller Weg versuchte die MVB im Interesse der Betroffenen die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, so Tim Stein.