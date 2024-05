Ein Segelflugzeug darf man schon im Alter von 14 Jahren steuern. Für Cedric Lingsch startet so der Traum, Pilot für Passagierflugzeuge zu werden.

Vom Segelfliegen zum Piloten: Ein 18-jähriger Magdeburger will hoch hinaus

Magdeburg. - Einfach schweben. Geräuschlos gleiten. In bis zu 3.000 Metern Höhe. Ohne Antrieb, ohne Motor. Getragen nur durch die Kräfte der Natur. Wer einen Segelflieger fragt, was für ihn die Faszination ausmacht, bekommt nicht selten die Antwort: „Die Ruhe.“ Cedric Lingsch genießt die Stille, wenn er mit dem Segelflugzeug unterwegs ist. Der 18-Jährige macht derzeit im Segelfliegerclub Magdeburg seinen Flugschein. Vor zwei Jahren hat er mit der Ausbildung begonnen. Und kann gar nicht genug davon bekommen, immer wieder aufzusteigen. Sein Hobby ist gar nicht mal so teuer wie man glauben könnte.