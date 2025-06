Magdeburg. - Die Sperrung am Damaschkeplatz, der Wandel der großen Geschäftsstraßen oder die Konkurrenz aus dem Internet von Amazon & Co. - an Gesprächsthemen mangelt es den Unternehmern und Gewerbetreibenden aus dem Magdeburger Stadtteil Stadtfeld sicher nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.