Vor dem Neubau: Abrissbagger reißen Aldi-Markt in Magdeburger Süden ab

Schilder am Bauzaun verweisen bereits auf den geplanten neuen Markt in Sudenburg

Der einstige Aldi-Markt an der Bergstraße wird derzeit abgerissen. An gleicher Stelle möchte das Unternehmen Aldi Nord einen neuen Markt errichten.

Magdeburg - Viel übrig gelassen haben die Bauarbeiter nicht vom einstigen Aldi-Markt an der Bergstraße. In den vergangenen Tagen haben sie mit ihren Abrissbaggern ganze Arbeit geleistet, um das Gebäude abzureißen. Nur ein paar Grundmauern des früheren Supermarktes stehen noch überdacht da – aber nicht mehr lang. Denn Tag für Tag schreiten die Bauarbeiten voran. Anders als in anderen Stadtteilen Magdeburgs plant das Unternehmen in Sudenburg an selbiger Stelle einen Neubau. Darauf verweisen auch bereits Plakate, die am Bauzaun rund um den alten Markt angebracht wurden.