Am Donnerstagnachmittag kommt es in Magdeburg und Umgebung zu gefährlichem Blitzeis. Nieselregen macht Straßen und Gehwegen zu gefährlichen Eispisten. Die Verletzungsgefahr ist groß.

Ein Streufahrzeug verteilt Streumittel in einer Innenstadt. In weiten Teilen Deutschlands gibt es eine Unwetterwarnung vor Glatteis.

Magdeburg - Akute Blitzeisgefahr in Magdeburg: Am Donnerstagnachmittag trifft in der Landeshauptstadt Nieselregen auf die teils gefrorenen Straßen der Landeshauptstadt. Für Fußgänger und Autofahrer bei den derzeitigen Temperaturen von minus 2 Grad eine äußerst gefährliche Mischung. Viele Straßen verwandeln sich bei diesen Bedingungen in gefährliche Schlitterbahnen.

Es herrscht akute Sturz- und Verletzungsgefahr. Kalte und feuchte Luft und der Frost sorgen für gefährliche Glätte in Stadt und Umland. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gefahr auf Straßen und Gehwegen und vielen Regionen Sachsen-Anhalts. Wer nicht unbedingt vor die Tür muss, sollte lieber zu Hause bleiben, so der Ratschlag der Wetterexperten des DWD.