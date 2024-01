Vorstoß Magdeburger Schulweg soll für Kinder sicherer werden

An einer belebten Straße in Magdeburg sollen Schilder auf die drei umliegenden Schulen aufmerksam machen und so für mehr Sicherheit sorgen. So zumindest eine Forderung an die Stadt. Doch die sieht keinen Handlungsbedarf.