„Waffel-Tag“ bringt Senioren in Magdeburger Altenzentrum zusammen

Magdeburg - Ein verführerischer Duft steigt den Gästen des Awo Alten- und Servicezentrums (ASZ) im Bürgerhaus Cracau direkt am Eingang in die Nase. Der Geruch führt in den großen Saal der Einrichtung in der Zetkinstraße. Rund 20 Senioren sitzen dort in kleinen Gruppen an Tischen zusammen und warten auf die nächste „süße“ Lieferung. Derweil laufen die beiden Waffeleisen im Dauerbetrieb. Zwei Süßspeisen pro Gast waren geplant. Der Nachschlag wird knapp, weil mehr erschienen sind, als angemeldet waren. Wer kann schon dem Geschmack einer Waffel widerstehen, wenn sie direkt aus dem heißen Eisen kommt. Garniert wahlweise noch mit Puderzucker, Nuss-Nougat-Creme oder einem Obst-Kompott.