Wahl zum „Magdeburger des Jahres“ 2021: der Corona-Kontrahent

Magdeburg - Eigentlich fährt Matthias Boxhorn immer einmal wieder Einsätze im Rettungsdienst der Johanniter Unfall-Hilfe. Das müsste er nicht, hat er doch auch sonst alle Hände voll zu tun: Er leitet den Rettungsdienstbereich der Johanniter-Unfall-Hilfe für Magdeburg und ist normalerweise dafür zuständig, dass die Arbeit von rund 60 Mitarbeitern koordiniert wird. Doch diese Arbeit muss ebenso wie die Einsätze als Notfallsanitäter seit Monaten zurückstehen. Denn seit Monaten ist für Matthias Boxhorn eine andere Aufgabe in der Fokus gerückt: Er ist organisatorischer Leiter des Impfzentrums und damit einer jener, die in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts an vorderster Front gegen das Coronavirus ankämpfen.