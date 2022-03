Wahl zum "Magdeburger des Jahres" 2021: Die Alles-Retter

Magdeburg - Es ist kurz nach 12 Uhr an diesem Sonnabendmittag. Vor dem Thiembuktu in Magdeburg-Buckau hat sich eine lange Menschenschlange gebildet. Geduldig warten die Besucher, dass die Ausgabe beginnt. Bedürftige stehen hier ebenso an wie Menschen, die lieber ein Lebensmittel vor dem Abfall bewahren, statt ein neues zu kaufen.