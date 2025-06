Inmitten von Bäumen zur Ruhe kommen, die Gedanken entschleunigen und den Wald mit allen Sinnen erleben – Waldbaden verbindet Achtsamkeit, Bewegung und Naturerlebnis zu einer Auszeit vom Alltagstrubel. Auch in Magdeburg ist das möglich.

Waldbaden in Magdeburg: Mit allen Sinnen dem Stress entkommen

Übungen zwischen Bäumen in der Natur

Zurücklehnen und entspannen: Kathrin Marter organisiert Waldbaden-Kurse in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Welt dreht sich immer schneller. Termine, Reize, Lärm – Stress ist längst ein Dauerthema im Alltag. Doch mitten in der Stadt Magdeburg, in Parks wie dem Herrenkrug oder dem Rotehornpark, gibt es einen besonderen Ort der Stille: Waldbaden. Was wie ein Wellnessbegriff klingt, ist eine Methode, um sich zu erden und aufzutanken – ganz ohne Smartphone, ohne Druck, aber mit allen Sinnen. Dabei ist das „Baden“ fast wörtlich zu nehmen.