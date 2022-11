Wann die marode Trinkwasserleitung in Pechau saniert sein soll

Mehrfach ist es in der Straße „Zur Mühle“ in Magdeburg-Pechau zu Ausfällen bei der Wasserversorgung gekommen. Zuletzt war auch die Notversorgung betroffen.

So sah es im Oktober in der Straße "Zur Mühle" in Magdeburg-Pechau aus. Kurz zuvor war es erneut zu einer Havarie gekommen. Aktuell laufen die Reparaturarbeiten.

Magdeburg - Wiederholt ist es an einer Trinkwasserleitung in der Straße „Zur Mühle“ in Pechau zu Havarien gekommen. Die jüngste stammt aus dem Oktober, die Reparaturarbeiten dafür dauern an. Für die Anwohner war es ein leidvolles Déjà-vu.