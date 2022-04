Wann Magdeburg besser an Berlin angebunden wird und warum der ICE schlechte Karten hat

Einmal am Tag gibt es bereits die IC-Verbindung über Magdeburg nach Berlin. Um 17.04 Uhr ist für diesen Zug täglich Abfahrt vom Magdeburger Hauptbahnhof.

Magdeburg - Mit deutlich schnelleren Verbindungen zum Beispiel zwischen Berlin und Hamburg macht die Deutsche Bahn mit ihren Fernzügen dem Flugverkehr Konkurrenz. Doch eine Reihe von Städten profitieren von der Beschleunigung auf den Gleisen nur mittelbar - wenn man nämlich nach dem Umsteigen in einer anderen Stadt einen der schnellen Züge erreicht. Zu diesen Städten gehört auch Magdeburg. Immerhin ist die Landeshauptstadt ins Netz der IC-Züge eingebunden, welches mit nicht ganz so flotten Schnellzügen das Netz der Hochgeschwindigkeitszüge ICE ergänzt. Doch sollte Magdeburg nicht besser in das Netz der IC eingebunden werden?