Magdeburg - Ein Umstand von dem andere nur träumen können: Es gibt keinerlei Nachwuchssorgen. Bei den kleinen Kameraden der Rothenseer Feuerwehr herrscht seit langem Aufnahmestopp. 30 Kinder und 33 Jugendliche lassen sich derzeit zu Rettern in Rot ausbilden. Mehr geht momentan nicht, weiß Kinder- und Jugendwart Steven Huspek zu berichten. Um der geballten Kinderschar Herr zu werden, sei gar eine weitere Gruppe gebildet worden.

Die Faszination für die Feuerwehr ist besonders in jungen Jahren groß. Mit dem Älterwerden lasse sie nach. Dennoch wechselt rund ein Drittel der Jugend später in den aktiven Dienst. Aktuell seien es drei, die aus dem Übungsbereich der Jugendfeuerwehr in den Einsatzdienst übergehen.

Und die nächsten Anwärter stehen schon bereit. Bevor der Nachwuchs jedoch tatsächlich in den Einsatz geschickt wird, gilt es einige Ausbildungsstufen zu durchlaufen – die Jugendflamme.

Drei Flammen für die Jugend

Die Jugendflamme sei ein Ausbildungsnachweis der Deutschen Jugendfeuerwehr und gliedere sich in drei Stufen, erklärt Jugendwart Steven Huspek. Während die erste Stufe unter anderem Grundkenntnisse der Ersten Hilfe, in Knoten- und kleiner Fahrzeugkunde beinhaltet, umfasst die zweite Stufe umfangreicheres feuerwehrtechnisches und -dienstliches Wissen sowie Kenntnisse zur Wasserversorgung oder Absicherung einer Einsatzstelle.

Die dritte Stufe der Jugendflamme fordert neben detaillierten Fachkenntnissen in allen Disziplinen auch einen sozial-kreativen Aspekt. Und dieser führte die Feuerwehrjugend am Dienstag in den Rothenseer Hort.

Unter dem Motto „Brandschutzerziehung – vom Nachwuchs für den Nachwuchs“ zeigten acht junge Kameraden, wie auch schon die Kleinsten zu kleinen Rettern werden können. Sehr zur Freude von Hortleiter Steve Hassenberg, der an dem Ferientag gut ein Dutzend Kinder mehr begrüßen konnte als am Vortag. Er weiß: Die Begeisterung für die Feuerwehr ist groß. „Wenn ein Feuerwehrauto vorbeifährt, kleben die Kleinen ganz aufgeregt mit ihrer Nase an den Fensterscheiben.“ Sogar sein gerade erst drei Jahre junger Sohn will Feuerwehrmann werden.

Experiment für Brandschutz

Da hätte der Besuch der Feuerwehrjugend den Kleinen wohl nicht mehr schlafen lassen. Denn die Hortkinder durften sich nicht nur das Feuerwehrauto von innen anschauen, sondern auch das Blaulicht anschalten, die Schläuche inspizieren und die Technik ins Visier nehmen. Zudem übten sie mit den jungen Kameraden Erste-Hilfe-Maßnahmen wie das Anlegen von Verbänden. Tim Lungershausen und Diego Papstein begeisterten die Kinder mit Experimenten. Sie zeigten beispielsweise, was passiert, wenn ein Glas über ein Teelicht gestülpt wird oder wie sich der Luftstrom verändert, wenn durch einen Strohhalm geblasen wird.

Nicht nur der Jugendwart blickte voller Stolz auf den Feuerwehrnachwuchs. Auch die Hortkinder waren ehrfürchtig und voller Eifer bei der Sache. Was zur Folge hat, dass noch mehr Kinder als ohnehin schon Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rothensee werden wollen und die Warteliste wächst.