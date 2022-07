Warum der Einstieg für die Linie 46 in Magdeburg verlegt worden ist

Ohne die Linie 46 wären der Heumarkt sowie der südliche Werder in Magdeburg aktuell komplett vom Nahverkehr abgeschnitten. Bei einem Ersatzhalt gab es jetzt eine Anpassung.

Ein blauer Sack über dem Halteschild der Linie 46 in Magdeburg.

Magdeburg - Der Pendelbus der Linie 46 hält den Heumarkt und den südlichen Werder derzeit am Verkehr. 38 Mal am Tag ist er wochentags zwischen 5.20 und 20.30 Uhr vom Heumarkt aus über Zollhaus zum Allee-Center unterwegs. Hintergrund sind die aktuellen Sperrungen an der Brückstraße sowie der Cracauer Straße im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau des Strombrückenzugs. Seit Anfang September können deshalb keine Straßenbahnen mehr nach Cracau fahren, wir berichteten.