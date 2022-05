Warum der Magdeburger Renn-Verein zum Bauherren wird

Magdeburg - In Magdeburg gehören viele der großen Sportstätten, die von Vereinen genutzt werden, der Stadt. Sie kümmert sich dann auch darum, wenn Sanierungen und Investitionen anstehen. Auch die Anlagen des Magdeburger Rennvereins sind im kommunalen Eigentum. Auch hier steht eine Sanierung an: Um die Attraktivität für Sportler und Trainer zu steigern, müssen Räume im historischen Stallgebäude erneuert werden. Doch in der Stadt und ihrem für Immobilien zuständigen Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement fehlt es an Personal, das dieses Thema begleiten könnte. Und daher wurde eine andere Lösung auf den Weg gebracht.