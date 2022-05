Warum eine neue Magdeburger Schule Vorbild für das Land sein könnte

Sachsen-Anhalts neue Bildungsministerin Eva Feußner besucht die neu gebaute Grundschule "Am Westring" in Magdeburg.

Magdeburg - Seit Beginn des Schuljahres 2021/22 wird im Schulneubau an der Wilhelm-Kobelt-Straße nun bereits unterrichtet. In knapp anderthalb Jahren war das Gebäude samt Sporthalle für circa 18 Millionen Euro errichtet worden. Sachsen-Anhalts neue Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) besucht am 1. November 2021 die Grundschule „Am Westring“, um sich einen Eindruck von der modernen Bildungseinrichtung zu verschaffen.