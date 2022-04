Warum für barrierefreie Haltestelle in Magdeburg eine Fahrbahn angehoben werden muss

Der barrierefreie Umbau von Haltestellen in Magdeburg ist langfristig angelegt. Kurzfristig soll an einem Verkehrsknoten eine provisorische Lösung her.

Magdeburg - Gut genutzt, aber nicht barrierefrei. So lässt sich die Situation an den Haltestellen am Verkehrsknoten Halberstädter Straße/Leipziger Straße in Magdeburg zusammenfassen. Zwar genießen die Zustiegsmöglichkeiten zur Straßenbahn in diesem Bereich bei der stadtweiten Umrüstung Priorität – sie rangieren bei der Ausbauliste auf Rang 4 -, doch der Umbau und damit der stufenlose Ein- und Ausstieg soll erst im Zeitfenster von 2032 bis 2036 erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ein provisorischer Ausbau als Übergangslösung geplant, wie aus einer Beschlussvorlage für den Stadtrat hervorgeht.