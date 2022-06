Warum Magdeburg seine kompletten Rücklagen von 20 Millionen Euro auflösen will 

In Magdeburg wird auch 2022 kräftig investiert. Mit 162 Millionen Euro will die Stadt die zweitgrößte Summe seit 2013 ausgeben. Stadthalle, Hyparschale, Strombrücke und Tunnel sind die dicksten Posten. Positiv auch: Das Haushaltsloch fällt kleiner aus als befürchtet.

Magdeburg will seine komplett Finanzrücklage auflösen

Magdeburg - Haushaltvorstellungen der Magdeburger Stadtverwaltung waren in den vergangenen Jahren oft ein Tag der Verzweiflung. Zu wenig Einnahmen, zu viele Ausgaben und zu geringe Unterstützung von Bund und Land – so lauteten meist die Klagen. Das alles stimmt für 2022 auch noch - aber in weit geringerem Maß.