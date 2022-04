Warum Magdeburger noch lange auf einen stolperfreien Einstieg in die Straßenbahnen warten müssen

Magdeburg - Was andernorts in der Stadt selbstverständlich ist, nämlich ein ebenerdiger Ein- und Ausstieg, ist am Knoten Kroatenweg/Braunlager Straße im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ein bislang ungelöstes Problem. Und das wird es wohl noch lange bleiben. Zwar wird der Ausbau der Endschleife Kroatenweg von der Stadtverwaltung als „zwingend erforderlich“ bewertet, wie es abermals in einer Stellungnahme auf eine Anfrage von Stadtrat Oliver Müller (Die Linke) heißt. Allerdings fehlt für die Umsetzung nicht nur das nötige Geld.