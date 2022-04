Warum Magdeburger sich Straßenlaternen und Spielplätze für Olvenstedt wünschen

Die Magdeburger Volksstimme wollte es genau wissen: Wo hakt es aus Sicht der Bewohner Olvenstedts. Was sind die größten Wünsche für 2022. Welche Antworten es darauf gab:

Magdeburg - Zum Start des Jahres 2022 haben einige Bewohner des Magdeburger Stadtteils Olvenstedt Wünsche an ihren Stadtteil. Die Vorschläge zum neuen Jahr reichen dabei von mehr Mülleimern in Alt-Olvenstedt bis zu der Forderung nach mehr Angeboten für Kinder. Die Volksstimme hat in einer nicht repräsentativen Umfrage diese und weitere Vorschläge der Anwohner zusammengetragen.