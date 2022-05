Warum Max Giesinger und Nico Santos einen Magdeburger Verein glücklich machen

Der Magdeburger Verein Kinderklinikkonzerte e. V. bringt Popmusiker zu kleinen Patienten. In der Corona-Krise war das kaum möglich. Jetzt gab es eine große Überraschung für das Team.

Magdeburg - Seit mittlerweile zehn Jahren sorgen Nicole John und Nadja Benndorf für Abwechslung auf der Kinderstation. In gut einem Dutzend deutscher Städte waren sie mit ihrem Vereinsteam schon in Krankenhäusern zu Besuch und brachten große Stars zu ihren kleinen Fans. Revolverheld, Silbermond und Max Giesinger spielten unter anderem bereits an Krankenbetten.