Warum sich Bürger für eine Wegbefestigung an der Elbe in Magdeburg einsetzen

Der idyllisch gelegene Weg zwischen Elbufer und Prester See in Magdeburg erfreut sich als Erholungsort bei Anwohnern großer Beliebtheit. Allein bei Regen ist die weitgehend unbefestigte Passage mitunter kaum mehr passierbar.

Schlammige Pfütze am Rundweg um den Prester See in Magdeburg. Vertreter der GWA Ostelbien setzten sich für eine Befestigung der Strecke ein.

Magdeburg - Es ist ein Kleinod im Osten von Magdeburg. Rund um den Prester See verläuft ein naturbelassener Weg, der sich gerade bei Anwohnern aus Prester und Cracau großer Beliebtheit erfreut. Vom Kanuclub Falke führt der Naturweg direkt an der Elbe entlang in Richtung Süden, vorbei an dem ehemaligen Schöpfwerk „Mäuseburg“ bis hin nach Alt Prester. Über den Elberadweg auf dem Deich geht es zurück nach Cracau.