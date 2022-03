Warum sich der Magdeburger Stadtrat mit der Hermann-Gieseler-Halle beschäftigt

Nach dem gescheiterten Verkauf der Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg-Stadtfeld war es ruhig um das Baudenkmal geworden. Doch jetzt ist es wieder Thema im Stadtrat.

Die Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Ruhig war es in den vergangenen Monaten um die Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg geworden. Die Stadt hatte die historische Veranstaltungshalle bei einem Grundstückshandel mit einem Investor verkauft. Nachdem dessen Pläne für einen Möbelmarkt am Schlachthof jedoch im Stadtrat scheiterten, musste der Verkauf rückgängig gemacht werden.