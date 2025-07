Parkplatz für die Avnet-Arena oder Spielplatz - es gibt viele Ideen für das Gelände an der Friedrich-Ebert-Straße, passiert ist aber nichts. Eine neue Entwicklung bringt nun Hoffnung.

Was aus dem Gelände der alten Traglufthalle in Magdeburg wird

Stillstand in Cracau

Von der ehemaligenTraglufthalle ist in Magdeburg nichts zu sehen. Hinter einem Maschendrahtzaun verwildert das Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße.

Magdeburg - Immer noch ist es Thema im Stadtrat, immer noch gibt es keine konkreten Pläne für das Gelände der ehemaligen Traglufthalle in der Friedrich-Ebert-Straße in Cracau. Bereits vor drei Jahren hatten die Fraktionen von SPD und CDU Vorschläge in den Stadtrat eingebracht. Bislang ist das Grundstück im Bebauungsplan der Stadt als Parkplatzfläche, etwa für die Avnet-Arena, die bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg zahlreiche Zuschauer beherbergt.