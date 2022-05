Was es am Plan für Magdeburger Bildungszentrum zu bemängeln gibt

Magdeburg - An einem gemeinsamen und noch zu findenden Standort sollen Stadtbibliothek und Volkshochschule künftig ihre Kräfte in einem kommunalen Bildungszentrum bündeln. Das sieht ein Vorschlag aus der Magdeburger Stadtverwaltung vor, über den der Stadtrat am 4. November 2021 entscheiden soll. Allein die im Finanzausschuss versammelten Kommunalpolitiker wollen dem vom Rathaus so vorgelegten Vorschlag nicht zustimmen. Dem Stadtrat liegt ein einstimmig beschlossener Änderungsantrag vor.