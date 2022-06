Was es mit der kuriosen Doppel-Ampel im Osten von Magdeburg auf sich hat

Zwei Signalanlagen sorgen an einem Verbindungsweg am Pechauer Platz in Magdeburg-Cracau für Verwunderung. Nach Behebung eines Defekts sollten sie zumindest reibungslos funktionieren.

Einmal rot für Autos und einmal rot für Fußgänger. Zwei mal zwei provisorische Ampeln stehen an einer schmalen Stichstraße in Magdeburg.

Magdeburg - „Jetzt gehen wir ,risky' einfach mal drüber“, sagt ein junges Mädchen und wagt sich in die schmale Stichstraße vom Pechauer Platz in Richtung Kälberweide. Sie trotzt dabei dem gleich zweifachen Rotsignal an den Ampeln, die links und rechts auf dem gepflasterten Gehweg stehen. Ihre Freundin hatte zuvor aus Erfahrung berichtet, dass diese doch nicht grün werden. Also warum warten?