Magdeburg - Ganz klar: Der Magdeburger Hasselbachplatz und seine Umgebung haben sich verändert. Das Angebot ist ein anderes als noch vor zehn Jahren, manch ein einst florierendes Ladenlokal ist verwaist, in anderen sind gänzlich andere Angebote eingezogen. Und nun noch die Baustellen, die Passanten wie Gewerbetreibenden das Leben schwer machen, die aber auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die südliche Altstadt wie bisher für den öffentlichen Personennahverkehr erreichbar ist. Ein ganzes Maßnahmenbündel fordert Die Linke in einem Antrag an den Stadtrat. Es gehe darum, den Hasselbachplatz ganzheitlich zu entwickeln und Perspektiven für Gewerbetreibende und die Stadtgesellschaft zu bieten, so der Wunsch der Antragsteller. Die Verwaltung hat die einzelnen Ideen unter die Lupe genommen und eine Stellungnahme verfasst.

Auch interessant: Wie Menschen am Magdeburger Hasselbachplatz Platz machen

Verbesserung der Sauberkeit am Magdeburger Hasselbachplatz

Die Stadt und die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sollen prüfen, ob die Reinigungsintervalle für Straßen und Haltestellen am Hasselbachplatz angepasst werden können. Hintergrund: Die Haltestellen werden zwei Mal in der Woche gereinigt, einige Bereiche des Hassels täglich.

Lesen Sie auch: Streit mit Ansage: Rad statt Auto an Hassel-Zufahrt in Magdeburg?

Eine Erhöhung – so die Stadt – würde aber zu höheren Kosten führen. Diese sind derzeit im Budget der MVB nicht eingeplant.

Barrierefreiheit und Erreichbarkeit von Praxen ist am Magdeburger Hasselbachplatz Thema

Es soll untersucht werden, wie man Gehwege ebenerdig gestalten kann, um die Erreichbarkeit von medizinischen Einrichtungen zu verbessern. Dies umfasst das Glätten von Kopfsteinpflaster und Reparaturen, aber auch Leitstreifen. Dieser Idee steht die Verwaltung offen gegenüber.

Lesen Sie auch: Hier geht es um Geheimnisse vom Hassel

Die Freigabe von Taxistandplätzen für medizinische Fahrdienste soll geprüft werden, um die Erreichbarkeit von Arztpraxen zu verbessern. Nur: Die Straßenverkehrsordnung sieht hierfür keine speziellen Verkehrszeichen vor. Alternativ, so der Antrag der Linken, könnten aber auch separate Halteflächen geschaffen werden.

Lärmminderung, Verkehrssicherheit und Anlieferzonen

Hier geht es um die Geschwindigkeitsreduzierung. Die allerdings, so die Verwaltung, ist nicht einfach so durchsetzbar. Dazu sei ein Lärmgutachten notwendig. Und ob eine weitere Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde etwas bringt, scheint fraglich. Weitere Berliner Kissen sind derzeit nicht im Gespräch.

Temporäre Anlieferzonen für 7 bis 11 und 17 bis 19 Uhr sollen in der Einsteinstraße, der Bölschestraße und der Keplerstraße eingerichtet werden. Dies, so heißt es aus dem Rathaus, ist machbar. Voraussetzung ist aber ein Konzept dafür.

So könnte den Unternehmen geholfen werden

Auf Grundlage des Märktekonzepts soll Vielfalt geschaffen werden. Hier verweist die Stadt aber darauf, dass auch angesichts zahlreicher Urteile der Spielraum begrenzt ist.

Auch interessant: Existenzängste am Hasselbachplatz - Magdeburg im Krisenmodus – das sind erste Ideen

Ein Fördertopf von 50.000 Euro soll im Haushalt bereitgestellt werden, um die Unternehmensansiedlung und -gründung zu unterstützen. Auch hier verweist die Stadt auf eine schwierige Haushaltssituation.

Eigentumsverhältnisse von Gebäuden und Flächen sollten laut Antrag transparent darstellt werden. Doch die Veröffentlichung dieser Informationen, so die Stadt, dürfte allerdings aus Sicht des Datenschutzes problematisch sein. Mit der Hasselbachplatz-Managerin gebe es aber eine Ansprechpartnerin, die zwischen Eigentümern von Flächen und Mietinteressenten vermitteln könne.

Sicherheit und ein Mehrgenerationenhaus?

Das Ordnungsamt soll Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage am Hasselbachplatz vorschlagen. Hier verweist die Verwaltung aber auf das gemeinsame Projekt mit der Landespolizei. Diese hatte indes in der Magdeburger Volksstimme bereits auf eine hohe Kontrolldichte verwiesen.

Die Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses am Hasselbachplatz wird geprüft. Da es jedoch bereits zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten in der Altstadt gibt und die Förderbedingungen des Bundesprogramms „Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander“ neue Einrichtungen ausschließen, sieht man im Rathaus wenig Chancen für eine solche Idee.

Mit dieser Stellungnahme im Hintergrund wird der Antrag in den Ausschüssen diskutiert, bevor der Stadtrat entscheidet.