Was mit der Lidl-Filiale in der Rogätzer Straße in Magdeburg passiert

Die Lidl-Filiale in der Rogätzer Straße in Magdeburg wird seit einiger Zeit umgebaut. Im Januar muss sie deshalb für mehrere Wochen geschlossen werden.

Die vordere Front der Filiale in Magdeburg ist eingerüstet: Um die Verkaufsfläche zu vergrößern, bekommt der Markt einen Anbau.

Magdeburg - Bei laufendem Betrieb wird die Lidl-Filiale in der Rogätzer Straße 25 derzeit umfangreich umgebaut. Die vordere Front des Einkaufsmarktes ist eingerüstet, dort entsteht ein Anbau. Auch am anderen Ende wird gewerkelt. Ein Kran hilft dabei. Das benötigte Baumaterial lagert mit auf dem Kundenparkplatz. Im Inneren machen sich die Bauarbeiten etwa durch einen verschmälerten Einkaufsgang am Brotregal bemerkbar.