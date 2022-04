Was wird aus der Cracauer Brache „Am Brellin“ in Magdeburg?

Magdeburg - Mitten in Cracau steht seit Jahren eine Baufläche in zentraler Lage leer. Verschiedene Entwicklungsansätze für die Brache „Am Brellin“, die sich im städtischen Eigentum befindet, sind in der Vergangenheit zu keinem Ergebnis gekommen. Zu nennen sind etwa die mögliche Ansiedlung eines Discounters oder der Bau einer Grundschule. Weiterhin war angedacht gewesen, die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Elbe zu verlängern.