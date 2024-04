Peter Sodann ist am 5.4.2023 gestorben. In Magdeburg hat er mit der „Bücherkiste“ und einem Lager Einrichtungen mit aufgebaut. Wie geht es nun weiter?

Was wird nach Tod von Peter Sodann aus dessen DDR-Literatur in Magdeburg?

Eine Rose und ein Plakat erinnern im Schaufenster der Bücherkiste im Breiten Weg 29 in Magdeburg an Peter Sodann.

Magdeburg - Berühmt geworden ist der am Wochenende verstorbene Peter Sodann als Mann der Bühne: Ab 1975 leitete der Meißener für einige Jahre das Schauspiel in Magdeburg, wo er in dieser Zeit auch auf der Bühne stand. 1980 ging er nach Halle, wirkte dort zunächst auch als Schauspieldirektor, später als Intendant des Neuen Theaters. Gesamtdeutsch bekannt wurde er aber vor allem als Kommissar Bruno Ehrlicher in der ARD-Reihe Tatort. Seit der Wende hat er sich aber auch für einen anderen Bereich der Kultur engagiert – für die Literatur. Ihm ging es darum, jene Druck-Erzeugnisse zu retten, die von den Verlagen auf dem Gebiet der DDR in den Jahren 1945 bis 1990 auf den Markt gebracht worden waren. Auch Magdeburg ist ein wichtiger Standort für die vor diesem Hintergrund gegründete Genossenschaft. Doch wie geht es nun nach dem Tod des prominenten Mitinitiators und Namensgebers weiter mit dem großen Bücherlager und der Bücherkiste?